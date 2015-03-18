|1 Ã¼rÃ¼n, 2 tarz
|Trend - Moda
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1 ÃœRÃœN, 2 TARZ
ÃœrÃ¼nÃ¼mÃ¼z geÃ§en sezondan kalan uzun yelekler. Bu Ã¶yle bir Ã¼rÃ¼n ki, hem gÃ¼ndÃ¼z hem gece emrinize amade.
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|1 Ã¼rÃ¼n, 2 tarz
|Trend - Moda
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1 ÃœRÃœN, 2 TARZ
ÃœrÃ¼nÃ¼mÃ¼z geÃ§en sezondan kalan uzun yelekler. Bu Ã¶yle bir Ã¼rÃ¼n ki, hem gÃ¼ndÃ¼z hem gece emrinize amade.
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Bayram mÃ¶nÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã¶nerilerim
Ã‡ocukluÄŸumun bayramlarÄ±nda beni en Ã§ok heyecanlandÄ±ran kÄ±sÄ±m yemekten ya da kahvaltÄ±dan sonra ikram edilen Ã§... DEVAMI
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Komposto mu, hoÅŸaf mÄ±?
Yaz sÄ±caklarÄ±nda artÄ±k vazgeÃ§ilmezimiz soÄŸuk iÃ§ecekler. Ben bu ay sizi Ramazan dolayÄ±sÄ±yla da nostaljik bir y... DEVAMI
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DÃ¼ÄŸÃ¼n-davet mevsimi
HiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz dÃ¼ÄŸÃ¼ndavet hazÄ±rlÄ±klarÄ± titizlik gerektirir. Her ÅŸeyi ince eleyip sÄ±k dokumak gerekir. Peki, ... DEVAMI
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En iyi kek tarifi hangisi?
MÃ¼kemmel kek tarifine ulaÅŸmak iÃ§in bugÃ¼ne dek pek Ã§ok farklÄ± reÃ§ete hazÄ±rladÄ±m. OrtasÄ± delik olandan, dolgulusun... DEVAMI
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Dondurma dÃ¼nyasÄ±nda 'in'ler 'out'lar...
Ä°talyanlarÄ±n dondurma konusundaki uzmanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nyadaki en yeni dondurma trendleri ve bizim geleneksel Ma... DEVAMI
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Sevgililer gÃ¼nÃ¼ mÃ¶nÃ¼sÃ¼
SEVGÄ°LÄ°LER GÃœNÃœ MÃ–NÃœSÃœ Kalbe giden yol mideden geÃ§er derlerâ€¦ BaÅŸbaÅŸa geÃ§ireceÄŸiniz 14 Åžubat akÅŸamÄ±, size sunduÄŸum... DEVAMI
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Ece SeÃ§kin bu ayki rÃ¶portajÄ±mÄ±zÄ±n konuÄŸu...
LakabÄ± Roket MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ve genÃ§ isimlerinden Ece SeÃ§kin, kendisini ve yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bu ayki r... DEVAMI
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Keman virtÃ¼Ã¶zÃ¼ Canan Anderson
Sihirli parmaklarÄ±n sahibi Canan Anderson, bu ayki rÃ¶portajÄ±mÄ±zÄ±n konuÄŸu. 3 Haziranâ€™da Mardan Palaceâ€™de, 8 Hazira... DEVAMI
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Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...
Konser David Garrett, ilk kez TÃ¼rkiyeâ€™de Dans â€˜BeyazgÃ¼l-White Roseâ€™ Ä°stanbulâ€™da... Sinema Sema ÅžimÅŸek, â€˜Tehl... DEVAMI
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Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...
MÃœZÄ°KAL DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Broadway yapÄ±tÄ± â€˜Operadaki Hayaletâ€™ bu ay Ä°stanbulâ€™da... SERGÄ° YaratÄ±cÄ± deha Mimar Sinan, Tophane-i ... DEVAMI
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Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...
KONSER :Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Julio Iglesias, Ä°stanbulâ€™da... ETKÄ°NLÄ°K :ÃœnlÃ¼ oyuncu Hugh Jackman, Broadway ÅŸo... DEVAMI
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Derya BeÅŸerler en son ne yaptÄ±?
DERYA BEÅžERLER EN SON NE YAPTI? BKM Mutfakâ€™ta her SalÄ± â€˜No Nameâ€™ adlÄ± oyunla sahne alan Derya BeÅŸerler, son zamanlard... DEVAMI
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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
Astroloji HaziranÄ±n aynÄ±n burÃ§lar Ã¼zerindeki etkisi Halen retro (geri harekette) olan MerkÃ¼r 11 Haziranâ€™da dÃ¼z pozisyona ... DEVAMI
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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
Astroloji MayÄ±s ayÄ±nÄ±n burÃ§lar Ã¼zerindeki etkisi(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z) 4 MayÄ±sâ€™ta Akrepâ€™te Dolunay, 18 ... DEVAMI
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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
ASTROLOJÄ° NÄ°SAN AYININ BURÃ‡LAR ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ°(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z) 4 Nisanâ€™da Terazi burcunda bir A... DEVAMI
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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
ASTROLOJÄ° MART AYININ BURÃ‡LAR ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ°(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z) 20 Martâ€™ta BalÄ±k burcunun son der... DEVAMI
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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
ÅžUBAT AYININ BURÃ‡LAR ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ° (YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z) KoÃ§ ( 21 Mart-19 Nisan ) KoÃ§â€™lar, 20â€™sine k... DEVAMI
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Masal diyarÄ± Kapadokya
Masal diyarÄ± Kapadokya Sadece tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil aynÄ± zamanda ruhani dÃ¼nya sahnesiyle de yÃ¼zyÄ±llardÄ±r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruy... DEVAMI
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HÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Madrid turu
Voleybolcu Naz AydemÄ°r Akyol'dan HÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Madrid turu Biz sporcular kamplar, maÃ§lar, turnuvalar vs. yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok f... DEVAMI
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SanatÄ±n merkezi bir ÅŸehir, Londra...
OYUNCU ASUMAN DABAK YAZDI SANATIN MERKEZÄ° BÄ°R ÅžEHÄ°R, LONDRA... Bu ÅŸehrin mevsimi yok. Ne zaman giderseniz gidin, Londra sokaklarÄ... DEVAMI
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BaÅŸak Sayan yazdÄ±...
CENNET BURASI EÄŸer bir gÃ¼n bana cennetin nerede olduÄŸu sorulursa, hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden Saint Lucia AdasÄ± derim. DoÄŸu Karayip Denizi... DEVAMI