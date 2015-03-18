GÃ¼zel Atlar Ãœlkesi'nden Selamlar



Her yeni sayÄ±ya baÅŸlarken, dergide birbirinden yaratÄ±cÄ± fikirler havada uÃ§uÅŸur... Kendimizi nasÄ±l daha farklÄ± kÄ±larÄ±z, bugÃ¼ne dek yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ne yapabiliriz ve tabii ki alt alta yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m bu fikirleri nasÄ±l hayata geÃ§irebiliriz diye uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±rÄ±z aramÄ±zda. Bu kez kapaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve modalarÄ±mÄ±zÄ± Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda bir mekanda Ã§ekmek istedik. Bunun iÃ§in de adresimiz Kapadokya oldu.

Tabii ki, uzun ve zorlu bir hazÄ±rlanma sÃ¼reci vardÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zde. FotoÄŸrafÃ§Ä±dan moda editÃ¶rÃ¼ne, Ã¼nlÃ¼ isimlerimizden makyaj artistine kadar kalabalÄ±k bir ekip olarak eksiksiz bir biÃ§imde organize olmamÄ±z gerekiyordu. Evet, yaptÄ±k... MayÄ±s ayÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nceden planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in Kapadokyaâ€™da mÃ¼kemmel bir yerde, Sacred Houseâ€™da konakladÄ±k. BÃ¶lgedeki en sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bu mekanÄ±n atmosferi gerÃ§ekten de â€˜anlatÄ±lmaz, yaÅŸanÄ±râ€™ cinsten.

Biz de kapak ismimiz oyuncu Gonca Vuslateriâ€™ni mekanÄ±n en gÃ¼zel kÃ¶ÅŸelerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledik. Kapadokyaâ€™daki ikinci gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde moda Ã§ekimini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz isim de â€˜Kara Ekmekâ€™ dizisinin oyuncusu BaÅŸak DaÅŸmanâ€™dÄ±. Onun kareleri de UÃ§hisarâ€™Ä±n kusursuz gÃ¼zellikteki doÄŸasÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kah tepelerin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±k zÄ±plattÄ±k, kah daracÄ±k sokaklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Eh, mevsim gereÄŸi biraz da Ã¼ÅŸÃ¼ttÃ¼k kendisini. Ama sonuÃ§ta ortaya gerÃ§ekten de mÃ¼kemmel bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±k. Kapadokyaâ€™daki iki gÃ¼nlÃ¼k Ã§ekim sÄ±rasÄ±nda Ã¶ncelikle gÃ¶sterdikleri sabÄ±r ve ev sahipliÄŸi iÃ§in Ece ve Turan GÃ¼lcÃ¼oÄŸlu Ã§iftine ve her tÃ¼rlÃ¼ nazÄ±mÄ±zÄ± Ã§eken sevgili Selin Ã–zgÃ¼lâ€™e teÅŸekkÃ¼rler.

AyrÄ±ca Gonca Vuslateriâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ karesinde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z klasik otomobil iÃ§in GÃ¶reme Balonâ€™dan Halil Ã–zarslan ve BaÅŸak DaÅŸmanâ€™Ä±n otelin sevimli kÃ¶peÄŸi Mistikâ€™le birlikte poz verdiÄŸi 1954 model BMW motosikletini kullanmamÄ±za izin veren Ali Duyguluâ€™ya teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Gelecek ay gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zereâ€¦

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