Haziran HeyecanlarÄ±

HAZÄ°RAN HEYECANLARI

Yaz kadÄ±nÄ± olduÄŸumdan mÄ±dÄ±r bilmiyorum, Ã¶zellikle yaz sayÄ±larÄ±nÄ± hazÄ±rlarken bir baÅŸka heyecana kapÄ±lÄ±yorum. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±rken daha Ã¶zgÃ¼r oluyoruz, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya daha rahat Ã§Ä±karÄ±yoruz diye belki deâ€¦ Tabii gÃ¼neÅŸin ve sÄ±caÄŸÄ±n pozitif enerjisini de unutmamak lazÄ±m. Åžu anda elinizde tuttuÄŸunuz bu dergi de iÅŸte tam da bÃ¶yle bir enerji ve heyecanla hazÄ±rlandÄ±.

Nisan ayÄ±ndan itibaren bizim dergiye getirdiÄŸimiz ama gerÃ§ek hayatta bir tÃ¼rlÃ¼ gelmek bilmeyen yaz sezonu, nihayet yÃ¼zÃ¼nÃ¼ tam manasÄ±yla gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Biz de her seferinde gÃ¼neÅŸi fÄ±rsat bilip kendimizi dÄ±ÅŸarÄ±lara atmak iÃ§in fÄ±rsat kolluyoruz. Bu ay da tÃ¼m rÃ¶portajlarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±khavada gerÃ§ekleÅŸtirdik. Deyim yerindeyse, Ä°stanbulâ€™un altÄ±nÄ± Ã¼stÃ¼ne getirdik. En gÃ¼zel mekanlarÄ± arayÄ±p bulduk, en gÃ¼zel kÃ¶ÅŸelerini Ã§ekimlerimize fon olarak kullandÄ±kâ€¦ Ã–nce erkek rÃ¶portaj ismimiz BÃ¼lent Emrah Parlakâ€™la Akaretlerâ€™in cafelerinde ve sokaklarÄ±nda â€˜coolâ€™ bir Ã§ekim yaptÄ±k. Emre YunusoÄŸlu, portre Ã§ekimlerinin uzmanÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ortaya gÃ¼zel kareler Ã§Ä±karmakta Ã¼stÃ¼ne yok. Moda sayfalarÄ±mÄ±z iÃ§in oyuncularÄ±, birer model gibi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± siz de fark etmiÅŸsinizdir. BugÃ¼ne dek birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z isimler de bu konuda bizi hiÃ§ Ã¼zmediler doÄŸrusu. Haziran konuÄŸumuz â€˜Ulan Ä°stanbulâ€™ dizisinin gÃ¼zel oyuncusu Sevtap Ã–zaltun oldu. Swissotelâ€™in yemyeÅŸil bahÃ§esinde, mÃ¼kemmel bir moda Ã§ekimi gerÃ§ekleÅŸtirdik kendisiyle. FotoÄŸraflar yine Emre YunusoÄŸlu imzalÄ±.

Gelelim, kapak ismimizeâ€¦ ÃœnlÃ¼ oyuncu/sunucu Ã‡aÄŸla ÅžÄ±kelâ€™le gerÃ§ekten oldukÃ§a hÄ±zlÄ± ama bir o kadar profesyonel bir Ã§ekim yaptÄ±k Four Seasons Bosphorusâ€™da. O kadar iÅŸini bilen bir isim ki, kÄ±sa bir sÃ¼rede hem kapak hem de rÃ¶portaj iÃ§in sÃ¼per kareler Ã§Ä±ktÄ± ortaya. DenklanÅŸÃ¶rÃ¼n ardÄ±nda tabii ki, bizim iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir isim vardÄ±; Cengiz DikbaÅŸâ€¦ Biz ÅŸimdiden Temmuz ruhuna hazÄ±rÄ±z.

Gelecek ay gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere...

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