mithat tarafÄ±ndan yazÄ±ldÄ±.    SalÄ±, 28 Nisan 2015 00:40    PDF YazdÄ±r e-Posta
Yaz trendleri: Pililer, iÅŸlemeler, militer detaylar

hakan-akkaya-201504282015 yaz modasÄ± yine heyecan verici trendleri, renkleri ve dokularÄ±yla hayatÄ±mÄ±za girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Nostajik dantel ve tÄ±ÄŸ iÅŸi annelerimizin sandÄ±klarÄ±ndan gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor. Monokrom desenler ise artÄ±k iyiden iyiye sokak modasÄ±na giriÅŸ yapÄ±yor. Benim de kendi koleksiyonumda yer verdiÄŸim ekru, kÄ±rmÄ±zÄ±, siyah ve gold tonlarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± daha da parlÄ±yor yaz mevsiminde. Favori rengim yine de sezonda bÃ¼yÃ¼k yer kaplayan beyaz...

Yaz trendleri: Pililer, iÅŸlemeler, militer detaylar

2015 ilkbahar-yazÄ±nda ince sÃ¼et kumaÅŸlar, tÄ±ÄŸ iÅŸi ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ parÃ§alar, mesh kumaÅŸlar Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Pililer, iÅŸleme ve militer detaylar da sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lecek. Beyaz, sezonda renk olarak bÃ¼yÃ¼k yer kaplÄ±yor. BeyazÄ±n yanÄ± sÄ±ra diÄŸer soft tonlar de sezona hakim olacak. BirkaÃ§ sezondur sÃ¼regelen monokromlarÄ± da yine sokaklarda gÃ¶rmeye alÄ±ÅŸÄ±n derim.

Klasik kesimli ve dik yakalÄ± gÃ¶mlekleri sezonda elbise formunda gÃ¶rmeye hazÄ±r olun.

EKRUNUN YILDIZI PARLIYORhakan-akkaya-20150428-1

Ben de 2015 ilkbahar-yaz â€˜Armyâ€™ konseptli koleksiyonumda renk olarak aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ekruyu kullandÄ±m. Ama bununla beraber koleksiyonun bazÄ± parÃ§alarÄ±nda siyah ve kÄ±rmÄ±zÄ±ya da yer verdim. AyrÄ±ca gold ve siyah aksesuarlar kullandÄ±m. El iÅŸÃ§iliÄŸi ile yapÄ±lan iÅŸlemelere de her koleksiyonumda olduÄŸu gibi 2015 ilkbaharyaz koleksiyonumda da rastlayabilirsiniz.

HAREKETLÄ° CEKETLER

23â€™Ã¼ kadÄ±n, 25â€™i erkek olmak Ã¼zere toplam 43 kombinden oluÅŸan Hakan Akkaya yaz koleksiyonumda kadÄ±nda uzun kuyruklu etek ve elbiseler, file detaylÄ± ceketler, mini ÅŸortlar, erkekte pÃ¼skÃ¼l ve kordonlarla hareketlendirilmiÅŸ ceketler, bomberâ€™lar, siyah-beyaz Ã§izgililer gÃ¶rebilirsiniz. Hepinize mutlu ve renkli bir yaz diliyorum.

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