Ä°nci tanesi mi, kalp mi?

Hepimiz farklÄ± bir vÃ¼cut tipine sahibiz.Siz hangi kategoride olduÄŸunuzu biliyor musunuz? Ve kendi deneyimlerimden pratik Ã¶neriler...

Ä°NCI TANESI MÄ°? KALP MÄ°?

SORU: SÃ¼rekli Ã¼st bedenimden kilo alÄ±yorum. Yani gÃ¶bekliyimâ€¦ Sizce ben ne tipiyim, elma mÄ±yÄ±m armut mu?

Elma ya da armut, kilo konularÄ±nda bizim Ã§ok karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan vÃ¼cut ÅŸeklini anlatan iki tanÄ±m. GÃ¶beÄŸiniz varsa, elma; kalÃ§anÄ±z varsa armutsunuz demektir. Fakat artÄ±k bu vÃ¼cut formlarÄ± iÃ§in daha profesyonel tanÄ±mlar var; inci tanesi ya da kalp gibi...

Peki, hangisi olduÄŸunuza nasÄ±l karar vereceksiniz?

Ä°nci tanesi tanÄ±mÄ±, gÃ¶beÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼slerinden bÃ¼yÃ¼k olan vÃ¼cutlar iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor, Kalp tanÄ±mÄ± ise vÃ¼cudun diÄŸer bÃ¶lgelerine gÃ¶re gÃ¶ÄŸÃ¼s ve omuzlarÄ± daha geniÅŸ olanlarÄ± tanÄ±mlÄ±yor. Pek Ã§ok kalp vÃ¼cutlu kadÄ±n, kilo aldÄ±kÃ§a bir inci tanesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. BenzerliÄŸi ise her iki tipte de vÃ¼cudun Ã¼st yarÄ±sÄ±nÄ±n alt yarÄ±dan daha geniÅŸ ve kalÄ±n olmasÄ±.

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â€¢ SaÃ§ firketelerini ÅŸeker kutularÄ±na koyarak kaybolmasÄ±nÄ± ya da daÄŸÄ±nÄ±k durmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilirsiniz.

â€¢ KÃ¼penizin tekini kaybedip duruyorsanÄ±z, Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra bir dÃ¼ÄŸmeye kÃ¼penin ikisini de takarak, kaybolmasÄ±nÄ± Ã¶nleyebilirsiniz.

â€¢ Pudra farlarÄ±nÄ±zÄ±n kutularÄ±nda kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in pamuk kullanabilirsiniz.

â€¢ YanÄ±nÄ±zda far paletinizi taÅŸÄ±mak yerine, favori farlarÄ±nÄ±zÄ± kulak Ã§ubuÄŸuna sÃ¼rerek kilitli bir poÅŸette temiz olarak saklayÄ±n, gerektiÄŸinde elinizin altÄ±nda olsun.